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Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak duyurulan Abdulahat Arvas, ilk açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı.

Arvas, yaptığı ilk açıklamada; "Kıymetli Vanlı hemşerilerim ve teşkilatlarımızın teveccühü ile yapılan istişareler sonucu, Van BB Başkan Adayı oldum. Şahsımı bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan’a teşekkür ediyorum. Allah mahçup etmesin, Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.