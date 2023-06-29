1965-1978 yılları arasında hizmet veren Van Kız Öğretmen Okulu ve Lisesinden mezun olan 45 öğretmen, tekrar Van’da bir araya gelerek eski günleri yad etti. Van ve bölgenin tarihi ve turistik yerlerini gezen öğretmenler, bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Daha sonra bir otelde düzenlenen Van Oturma Gecesinde bir araya gelen öğretmenler, türküler eşliğinde halaylar çekip, birlikte olmanın keyfini yaşadı. Burada konuşan Organizatör Gülten Ödemiş ve Nesrin Katlı, yaklaşık 10 yıldır bu etkinliği düzenlediklerini ifade ederek her yıl farklı bir şehirde bir araya geldiklerini söyledi. Düzenlenen etkinlik ile öğretmenlerin 5 gün boyunca Van ve Van Gölü havzasını gezeceğini belirten Organizatör Gülten Ödemiş, “Ben de okulun lise bölümünden mezun oldum. Öğretmenlerimizle beraber gezmek çok güzel. Görülmesi gereken her yeri gezdik, gördük. Geçmiş ve gelecek bir arada. 45 yıl sonra Van’ı görmeye, hatıraları tazelemeye geldiler. Çok duygulu anlar yaşadılar” dedi.

Organizatör Nesrin Katlı ise Van Kız Öğretmen Okulu’ndan 1976 yılında mezun olduğunu ifade ederek, “Geçmişi anma, günümüzü yaşama hedefi ile 10 yıldır turlar düzenliyoruz. Bu mutluluk bize bir sene yetiyor. Şimdiye kadar yılda bir kere bir araya geliyorduk, ancak daha çok gezelim diye bu sayıyı ikiye çıkardık” ifadelerini kullandı.

1970-1973 yılları arasında Van Kız Öğretmen Okulunda matematik öğretmeni ve müdür yardımcılığı görevi yaptığını hatırlatan Metin Saracoğlu isimli öğretmen de, “50 yıl sonra Van’a döndüm ama Van’ı umduğum gibi bulmadım. Bizler okulun bulunduğu ve şuanda Kent Park olarak adlandırılan yerin isminin bir an evvel değişmesini ve oraya Van Kız Öğretmen Okulu Parkı denilmesini yetkililerden talep ediyoruz. İnşallah geçerli olur” diye konuştu. İHA