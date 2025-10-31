Baba Kabaiş, "Kızımın otopsisine giren YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, öğrencilerin eylemine destek olmak yerine polisi kampüse çağırıp eylemi engellemeye çalışıyor. Rektör bey neden Rojin ile ilglii paylaşım yapan sosyal medya hesaplarına erişim engeli için şikayet ediyorsun. Bunlar senin misafirindir. Sen Rojin'e sahip çıkmadın, bari su gençlere sahip çık. Onların bu eylemine engel olma." dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, geçen yıl 27 Eylül’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Kabaiş’in 15 Ekim’de Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulundu. Soruşturma sürerken, Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi tarafından hazırlanan rapor, 10 Ekim’de dosyaya girdi.

Paylaşılan raporda Kabaiş’in göğüs ve vajina iç bölgesinde 2 ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği açıklandı. ATK raporunda Rojin'in vücudunda tespit edilen iki erkeğe ait DNA'ların açığa çıkmasını isteyen Yüzüncü yıl Üniversitesi öğrencileri eylemlerini sürdürüyor.

YYÜ kampüsünde 18’inci günde de devam eden Rojin eylemine, acılı baba Nizamettin Kabaiş ve amca Ahmet Kabaiş de katıldı. YYÜ Kampüsü'ndeki Edebiyat Fakültesi önünde bir araya gelen yüzlerce öğrenci, Rojin Kabaiş'in fotoğraflarının yer aldığı afiş ve dövizleri taşıdı. Sık sık 'rektör istifa', 'Rojin için adalet', 'İntihar değil cinayet', 'Nizamettin Kabaiş yalnız değil' sloganları atan öğrenciler, bir süre oturma eylemi yaptı.

EYLEM YAPAN ÖĞRENCİLERİ NEDEN ENGELLİYORSUN?

Öğrencilerin kızı Rojin için mücadele ettiğini belirten Nizamettin Kabaiş, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin öğrencilerin eylemine destek olmak yerine, polisi kampüse çağırıp eylemi engellemeye çalıştığını söyledi. Kabaiş, "Polisi kampüse çağırıp diyor ki; öğrencilere müdahale edin. Sen nasıl bir insansın? Niye bunu yapıyorsun. Hadi bize önem vermedin, niye kendi öğrencilerine değer vermiyorsun. Polis geldiği zaman sen engel olacaksın. Diyeceksin ki; benim öğrencilerime karışma. Öğrencilerin her biri bir şehirden geliyor. Bu öğrenciler sana emanet. Bunlar senin misafirindir.

Sen Rojin'e sahip çıkmadın, bari su gençlere sahip çık. Benim seninle bir düşmanlığım yok rektör bey. Ben daha önce seni tanımıyordum. Sen neden otopsi odasına girdin? Neden kızıma sahip çıkmadın? Israrla diyorsun ki, ben otopsiye girmemişim. Sen neden gece 02.00'ye kadar orada kaldın ve gittin savcı ile görüştün? Benim aklıma o anda ne gelir. Delilleri karartmak gelir. Bugün sen de öğrencilerin yanında yürüyüş yapacaktın ve diyecektin ki, ben Rojin'in ailesinin yanındayım. Rojin'in dosyası hangi aşamadadır.

Ama maalesef hiç bir şey yapmadın. O halde gençlere karışma, sahip çık. Bu gençler bir şeyler biliyor ki, onun için senin kapına geliyor. Ben defalarca Van'a geldim. Hem emniyet, hem savcılık, hem baro başkanlığına gidip kızımın ne olduğunu soruyorum. Ama şu ana kadar yetkililerden hiç bir cevap yok.

Bu dosya neden bu aşamaya geldi? Neden bir yıl sonra Adli Tıp Kurumu'nda ikinci rapor çıkıyor. İkinci raporda Rojin'in vücudundaki DNA'lar kime ait. Biz bunun açığa çıkmasını istiyoruz. Herkesin bu dosyaya tepkisi var. Bu dosyanın aydınlatılması gerekir. Rektör bey sen niye milletin hesaplarına erişim engeli için şikayet ediyorsun. Diyor ki, bana hakaret ediyorlar. Bana da hakaret içerikli yorumlar ve tehdit mesajları geliyor. Peki ben kime gideceğim. Benim ciğerim yanıyor, sen neyin peşindesin Rektör bey. Tabi ki, öğrenciler de sana tepki gösterecekler." dedi.

'ROJİN'İN TELEFONU PORTEKİZ'E GÖNDERİLECEK'

Rojin'in katillerinin ortaya çıkmasını isteyen Nizamettin Kabaiş, "Bu öğrencilere polis neden müdahale ediyor. Böyle olmaması gerekir. Öğrenciler bizim geleceğimizdir. Dosya ile ilgili gelişme olacağına inanıyorum. İkinci rapor bir yıl sonra açıklandı. Rojin'in telefonu ile ilgili savcı beyle görüştüm. Bana Portekiz'deki bir şirkete gönderilecek. İnşallah telefon her şeyi çözecek. Çalışmalar çok eksik yürütüldü, dosya çok gecikti. Bu kabul edilecek bir durum değil. 2 erkeğe ait DNA'lar kime ait. Hala bunun cevabını alamadık. Rojin'in kaybolduğu gece güvenlik kameraları da tam sağlam değildi. İhmaller zinciri vardı. Daha önce bir kamera varken, şimdi aynı yere 5 kamera takmışlar. Orada köpeklerin ne işi var? Neden bunun önlemi alınmıyor. YYÜ kampüsündeki güvenlik amiri başta olmak üzere güvenlik elemanlarının da ihmali var." diye konuştu.

Açıklamanın ardından baba Kabaiş ve yaklaşık 500 öğrenci, ellerindeki pankartlarla slogan atıp, Rojin’in eğitim gördüğü Eğitim Fakültesi önüne yürüdü.