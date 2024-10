Veliler çocuklarının enerjik ve sağlıklı olmasını sağlamak için beslenme çantalarına hangi yiyecekleri koyabileceklerini araştırırken, dengeli ve besleyici bir beslenme çantasının, çocukların gün boyunca ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve enerjiyi almasına yardımcı olacağı belirtiliyor.

DİYETİSYEN ERCAN: “KAHVALTI ÖĞÜNÜ ÇOK ÖNEMLİ”

Okul çağı çocuklarda beslenme çantası hazırlığıyla ilgili Wanhaber’e açıklamalarda bulunan Diyetisyen Rahmi Ercan, “İlkokul, ortaokul, lise öğrencisi veya yetişkin bireyler için en önemli öğün kahvaltıdır. Kahvaltı öğünü kişilerin zinde kalmasını, güne pozitif başlamasını sağlar. Özellikle çocuklar için kahvaltı tabaklarını hazırlarken de doğru besinlerin tercih edilmesiyle rahatlıkla besin içeriği yüksek bir öğün oluşturularak büyüme ve gelişmeleri desteklenebilir. Bu yüzden mutlaka kahvaltı yapılmalıdır. Kahvaltı içeriğinde de peynirli tost, haşlanmış yumurta, zeytin, domates, salatalık ve ayran gibi ürünler tercih edilmeli.” dedi.

“BESLENME ÇANTASINDA NELER OLMALI”

Her insanın günlük alması gereken belli oranda karbonhidrat, protein ve yağ oranı olduğunu söyleyen Diyetisyen Ercan, “Örneğin C vitamini vücudumuzda depolanmadığı için günlük olarak alınması gereken vitamindir. Bir çocuğun beslenme çantasından karbonhidrat, yağ, protein kaynağı, vitamin ve mineral kaynağı olması gerekiyor. Bazı aileler beslenme çantasına tuzlu ürünler yani tuzlu bisküvi, protein için meyveli yoğurt ya da tatlı olarak şeker koyuyor. Aslında bunlar çok zararlı. Paketli gıdaların bırakılmaması gerekiyor. Buna meyve suyu da dahil. Bunların yerine protein kaynakları, et, tavuk, balık, baklagiller grubu fasulye, nohut, mercimek; süt ürünlerinden süt, peynir, yoğurt, ayran, kefir ve yumurta gibi ürünler bırakılabilir. Protein kaynağını karşılamak için çocuğun yanında taşıyabileceği çantasında, en az bunlardan birinin olması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“PAKETLİ ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN”

Beslenme çantasına konulan beyaz undan yani ekmekten uzak durulması gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Ercan, “Çocuklarda sağlıklı beslenme için tam tahıllı ekmek beslenme çantasına konulabilir. Çünkü beyaz un glisemik indeksi yüksek olduğu için çocuklarda hem kilo yapma oranı yüksek hem de ilerde diyabete yakalanma oranını artırıyor. Aynı zamanda protein kaynağı olarak doğal süt yani ev yapımı sütler tercih edilmeli. Eğer doğal süt bulunamıyorsa meyve suyu yerine paketli sütler kullanılabilir. Bununla beraber vitamin kaynağı için, tatlı ihtiyacına binaen paketli şekerli ürünler yerine vitamin ihtiyacını karşılayabileceği meyve (muz, hurma, kuru kayısı, kuru incir) konulabilir. Bu meyveler beslenme çantasında hem uzun ömürlü olur hem de çocuğun vitamin ve tatlı ihtiyacını giderir” diye konuştu.

BUNLARA DİKKAT!

Kantinlerde kullanılan ürünlere de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Ercan, dikkat edilmesi gereken diğer konular için şu uyarılarda bulundu;

“Kantinde veya dışarda restoran veya marketlerde kullanmak zorunda kaldığımız, kolay ulaşabildiğimiz ürünlerin şöyle bir dezavantajı var. Bu ürünlere ne kadar yağ atıldığı, hangi yağın kullanıldığı, ne kadar tuz katıldığı maalesef bilinmemekte. Birde bunların yanında paketli gıdalar da tehlike saçabiliyor. Örneğin çocukların paketli gıdaları (mesela cips) gibi ürünleri çok sevmesi. Bunların tüketiminde vücut dopamin üretir. Dopamin de vücuda mutluluk hormonu veriyor. Bu yüzden uzun süre tüketildiğinde bağımlılık yaratabiliyor. Firmalar da bu ürünleri, satış kaygısından dolayı en çok satış yapabileceği şekilde üretir. Ne kadar sağlıklı görünse de paketli gıdalar, raf ömrünün uzun tutulması bakımından ekstra katkı maddesi eklendiği için vücuda zararlıdır. Bu bahsettiğimiz genel şeyler kantindeki tostlar için de geçerli. Tost ekmeği günlük mü? Hangi yağ kullanılıyor? Kullanılan yağ tekrar kullanılıyor mu? Bunlarla beraber içerisindeki sosis veya salam gibi ürünler bunlar da sağlıklı değil. Hayvanların sakatatlarından elde edildiği için tercih edilmemeli. Ama maalesef çoğu insan bunları kahvaltı sofrasından da eksik etmez.”