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Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı"nda Bakan Yardımcıları Celile Eren Ökten, Kemal Şamlıoğlu, Nazif Yılmaz, Ömer Faruk Yelkenci’yle birlikte 81 ilin millî eğitim müdürüyle bir araya geldi.

Tekin, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce okul ve kurumlardaki eksiklikleri giderip eğitim dönemine olabildiğince sorunsuz girebilmek için tüm yöneticilerle istişare etmek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Bakan Tekin, şehirlerle ilgili müfredata bir başlık koyduklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Anadolu çok zengin bir coğrafya. Tarihi olarak çok zengin bir birikime sahibiz. Biz, bu ülkenin birlik ve beraberliği açısından, milli birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi açısından, geleneklerimizin, kültürümüzün, gelecek kuşaklara aksettirilmesi açısından çocuklarımızın kendi illerini, kendi illerindeki tarihi kültürel mekanları görmelerini, geleneklerden, örflerden haberdar olmasını arzu ediyoruz. Bunun da yeni eğitim öğretim yılında sizin tarafınızdan öncelemesini istiyoruz."

Yeni atanan öğretmenlerin 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacağını hatırlatan Tekin, "Özellikle deprem bölgesindeki 11 ildeki arkadaşlarımıza rica etmiştim. Yeni atanan arkadaşlarımız dahil olmak üzere bütün öğretmenlerimizle irtibata geçin. Konaklama problemi olanları mutlaka bizimle paylaşın diye. Bütün il müdürü arkadaşlar bu süreci tamamladılar." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin sağlıklı ortamlarda yetişmesi için bir nebze olsun dijital ortamlardan arınması adına mümkün olduğunca okul bahçelerinde geleneksel oyunların oynanabileceğine işaret eden Tekin, okullarda çocukların kısa da olsa fiziksel aktiviteyle güne başlamalarını önemsediklerinin altını çizdi.

BİR ZORUNLULUK YOK TEŞVİK EDİYORUZ

Bakan Tekin, öğretmen odası buluşmalarında öğretmenlerin önlük giymelerinin teşvik edilmesi konusunun gündeme geldiğini belirterek, "Nihayetinde hem öğrencilerimizin hem velilerimizin hem de en azından öğretmenlerimizin büyük çoğunluğunun talebi doğrultusunda böyle bir uygulama başlatıyoruz. Bu konuda bir zorunluluk yok, teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Velilerin ders saatinde okula girişleriyle ilgili önlemlerin alınması gerektiğini kaydeden Tekin, okul müdürlerinin veli toplantılarını ders dışındaki saatlerde yapmalarını sağlayacak şekilde planlamasını istedi.

SINIFLARDA CEP TELEFONU DOĞRU DEĞİL

Dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında okullarda cep telefonu kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizin okul içinde ve sınıflarda derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmaları ve bu türden cihazlarla sınıflara girilmemesi konusunda önlemler alacağız. Ayrıca öğrencilerimizin okul dışında dijital ortamlarda zaman geçirmelerine neden olabilecek durumlardan ve ödev ya da benzeri bilgilendirmelerde sosyal medya uygulamalarının kullanılmasından kaçınmak için gerekli önlemleri alacağız. Dolayısıyla sınıflarda cep telefonlarının bulundurulması doğru değil."

Bakan Tekin, il müdürlerinden şehirlerine gittikten sonra ilk iş olarak okulların bakım, onarım ve benzeri konulardaki durumunu tekrar gözden geçirmelerini isteyerek, 11 Eylül'de okulların sağlıklı bir şekilde eğitim öğretime hazır hale getirileceğini ifade etti. HABER7