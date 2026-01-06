Bakanlıktan yapılan açıklamada, yükseltilen burs ve kredilerin 6 Ocak itibarıyla öğrencilerin hesabına yatmaya başlayacağı belirtilerek, "2026 yılı GSB burs ve öğrenim kredisi rakamları yüzde 33 oranında yükseltildi. Lisans öğrencilerine 4 bin, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL burs/kredi ödenecek.

Ocak ayının 6’sı ile 10’u arasında öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre bankaya yatırılacak zamlı burs/krediler, bu tarihlerden itibaren Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanılabilecek." ifadelerine yer verildi.