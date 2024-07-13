Ofansif mizahın temel özellikleri şunlardır:

Cinsiyet, ırk, etnik köken, din, engelli durum, cinsel yönelim gibi hassas konulara yönelik olması.

Geleneksel veya siyasi olarak doğru kabul edilen fikirleri, inançları veya değerleri alay konusu haline getirmesi.

Belli bir gruba karşı ayrımcı, küçümseyici veya kötüleyici bir tavır sergilemesi.

Genellikle tabu kabul edilen konular üzerinden şaka ve espri yapmayı içermesi.

Hedef alınan kişi veya gruplar üzerinde rahatsızlık, öfke veya travma yaratabilmesi.

Ofansif mizah, bazen eleştirel ve düşündürücü olabildiği gibi, bazen de savunmasız grupları incitebilir ve sosyal gerginliğe yol açabilir. Bu nedenle kullanımı hassasiyet gerektiren bir mizah tarzıdır. Özellikle kamusal alanda ve medyada kullanımı etik ve hukuki tartışmalara yol açabilmektedir.