Moleküler Kanser Araştırma Derneği (MOKAD) tarafından dokuzuncusu düzenlenen IX. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi, Munzur Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kongre, Munzur Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde Öğretim Görevlisi Dr. Aziz Erdoğan ve Tunceli Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Eser Gündüz’ün deyişleriyle başladı.

Kongrenin açılışında konuşan Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, kongrenin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentte bir kanser araştırma laboratuvarı kurulabileceğini söyledi.

MOKAD Başkanı ve İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Engin Ulukaya, Munzur, Koç, İstinye, Uludağ Üniversitelerinin MOKAD iş birliğinde düzenlenen kongrenin Tunceli'de gerçekleşmesinde, Rektör Prof. Dr. Kenan Peker ve MOKAD Tunceli temsilcisi ve IX. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi’nin Eş Başkanı Doç. Dr. Yeliz Çakır Sahilli’nin büyük katkısı olduğunu belirterek kendilerine teşekkür etti.

Yürüttükleri kanser araştırmaları hakkında da bilgi veren Ulukaya, Tunceli’deki endemik bitki çeşitliliğinin kanser tedavilerindeki potansiyelini vurguladı.

Ulukaya’nın ardından Yeditepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ömer Faruk Bayrak, “IL-6 Sitokin Yolağının Kordama Patofizyolojisi Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Kanserin sağlıklı somatik hücrelerde meydana gelen çeşitli mutasyonlar sonucu kontrolsüz hücre bölünmesine neden olduğunu ve edinsel genetik bir hastalık olduğunu ifade eden Bayrak, “Mutasyonların birikimi ve sebep olduğu moleküler değişimler sonucunda hücreler, kontrolsüz bir şekilde bölünür ve çoğalırlar. Sistem içinde fonksiyonel sorumluluk göstermezler. Kanserlerinin başlangıcında da “driver-öncül” mutasyon olarak adlandırılan onkogen ve/veya tümör baskılayıcı genlerde meydana gelen genetik değişimler rol oynamaktadır” dedi.

IX. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi'nin ikinci günü ise, müzik bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Uğur Çit’in kendi bestelerinden oluşan keman resitali ile başladı.

Gün boyu yapılan bilimsel çalışmaların sunumlarından Koç Üniversite’sinden Doç. Dr. Zelal Adıgüzel “Eksozomların Prostat Kanserindeki Kemoterapi Direncine Etkisi Üzerine” sunum yaptı.

Adıgüzel, kanserde ilaç direncinde eksozomların rolünün incelendiği çalışmada; ilaca dirençli hücrelerin eksozomlarını izole edip ilaca duyarlı hücreler üzerine eklenince nasıl bir direnç gösterdiği üzerine bilgilendirme yaptı.

IX. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresinin sonunda ödül töreni yapılırken Eray Metin Güler, en iyi genç kanser araştırmacısı ödülünü aldı.

VAN'DA YAPILMASI ÖNERİLDİ

Gelecek yıl için planlanan X. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi’nin Van’da yapılmasının önerildiği çalışma, gala ve Ovacık ilçesine düzenlenen gezinin ardından sona erdi.