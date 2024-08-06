İşte "Gelinim Mutfakta sunucusu neden değişti? Nursel Ergin neden ayrıldı?" sorusunun ayrıntılı yanıtı:

Gelinim Mutfakta programının sevilen sunucusu Nursel Ergin, 2024-2025 sezonunda programa veda etti. Ergin, 2021 yılında başladığı Gelinim Mutfakta programını 5 Temmuz 2024 tarihindeki 6. sezon finaliyle birlikte bıraktı.

Sunuculuğunu 595 bölüm boyunca üstlendiği Gelinim Mutfakta'dan ayrılma nedenini Ergin, uzun bir tempoda çalışması nedeniyle dinlenme ihtiyacı ve ailesine daha fazla vakit ayırmak istemesi olarak açıkladı.

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 doğumlu Ankara'lı bir sunucudur. Daha önce "Var Mısın Yok Musun" yarışması, Cam Kırıkları dizisi ve Mutfağım adlı yemek programıyla tanınmıştı. 18 yaşında evlenmiş ve Bengü isminde bir kız çocuğu sahibi.

Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu ise Aslı Hünel oldu. Ergin'in ayrılmasıyla beraber Gelinim Mutfakta, uzun süredir ekran değiştiren bir program oldu.