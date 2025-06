TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında 28. Dönem İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi için toplandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı ile Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman TBMM Başkanı adayı oldu.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, oylamaya geçilmeden adaylıktan çekildi.

Birinci ve ikinci turda Başkan seçilemedi

TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci tur oylamada 549 milletvekili oy kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 305, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 122, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 50, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 30, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman 31 oy aldı. Bir oy boş kullanıldı, 10 oy geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuna, yani 400 oya ulaşamadı.

İlk tur oylama sonrası, Meclis Başkanı seçimi için ikinci tur oylamaya geçildi.

Seçimler için CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da Genel Kurul Salonuna geldi.

TBMM Genel Kurulunda yapılan ikinci tur oylamada 543 milletvekili oy kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 306, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 120, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 47, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 27, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman 30 oy aldı. İki oy boş kullanıldı, 11 oy geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbirinin TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuna yani 400 oya ulaşamaması üzerine üçüncü tur oylamaya geçildi.

Seçimin ikinci turu devam ederken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kuliste selamlaştı ve bir süre sohbet etti.

Üçüncü tur oylama sonucu Başkan Numan Kurtulmuş oldu

Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 529 milletvekili katıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Kurtulmuş 329, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 118, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 18, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 26, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman 26 oy aldı. Bir oy boş kullanıldı, 11 oy geçersiz sayıldı.

Buna göre, Kurtulmuş, üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu 301'in üzerinde oy alarak, yeniden TBMM Başkanı seçildi.

Seçimlerin üçüncü turunu Numan Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş ve ailesi de Genel Kurul Salonundaki locadan izledi.

"Terörsüz Türkiye meselesinin Türkiye’nin halletmesi gereken en acil konu olduğu konusunda hemfikiriz"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Genel Kurul'da yaptığı teşekkür konuşmasında, 28. Yasama Dönemi ikinci devre TBMM Başkanı seçiminde kendisine gösterilen itimat dolayısıyla her bir milletvekiline teşekkür ederek, "İnşallah önümüzdeki devre, 28. Yasama Dönemi, fevkalade önemli işleri başardığımız bir devre olacaktır." diye konuştu.

Demokratik olgunluk içerisinde, farklı fikirleri, farklı siyasi konuları Meclis çatısı altında başarıyla tartışabilmenin ve milletin hayrına olacak sonuçları çıkarabilmenin Türkiye'nin beklentisi olduğunu dile getiren Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyaset, tabii ki farklı fikirlerin mücadele ettiği, farklı fikirlerin yarışın içerisinde olduğu ama bir tarafıyla da farklı fikirlerin müzakere içerisinde olabildiği, olgunluk içerisinde konuların tartışıldığı bir demokratik nezaheti gerektirmektedir. Ümit ederim ki bu dönemde hem önümüzde bekleyen işlerin halledilmesi hem de milletin tarihi önem atfettiği konuların en güzel şekilde çözülebilmesi için ikinci devrede üzerimize düşen sorumluluğu hep beraber yerine getiririz.”

Meclisteki müzakereci siyaset dilinin önemini vurgulayan Kurtulmuş, “Bu dönem içerisinde tarihi bir fırsat olarak önümüze çıkan Terörsüz Türkiye meselesinin, Türkiye'nin halletmesi gereken en acil konusu olduğu hususunda herhalde hepimiz hemfikirizdir." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye konusunda Mecliste kurulması planlanan komisyona ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

“Bir araya gelmek, birlikte müzakere etmek, konuları bu çatının altında konuşmak ve sonuçları açık bir şekilde almak bütün siyasi partilerimizin ortak sorumluluğundadır. Yaptığımız ilk temas çerçevesinde şunu gördüm ki partilerimizin tamamı, TBMM içerisinde oluşturulacak bir çabaya ortak bir şekilde katkı vermeye hazır olduklarını ortaya koyuyorlar. Ümit ederiz ki burada oluşturulacak komisyonda, şeffaf, demokratik teamüllere uygun bir şekilde milletimizin bu beklentisine cevap vermek mümkün olur ve artık terör, Türkiye’nin gündeminden kalkarak 50 yıldır ayaklarına vurulmuş olan bu terör belasından kurtulmuş olur.

Terörsüz Türkiye meselesi, aynı zamanda demokratik Türkiye meselesidir. Türkiye’nin demokrasi standartlarının daha da yükselmesi, Türkiye’de birlik ve beraberliğin tam manasıyla tesis edilmesi için her birimizin üzerine büyük bir sorumluluk düşüyor. TBMM Başkanı olarak bu süreçte benim üzerime düşen sorumluluk, bu konunun şeffaflıkla, açık yüreklilikle ve bütün salahiyetiyle Mecliste görüşülmesi, konuların Mecliste ele alınarak milletin bütün fikirlerinin burada yansıtılmasıdır. En önemli kazanımlarımızdan birisi 16 siyasi partinin TBMM’de temsil ediliyor olmasıdır.

Bütün farklı siyasi partilerin, oluşturulması düşünülen bu komisyon içerisine kendi temsilcilerini vererek, birlikte müzakere edeceğine yürekten inanıyorum. İnşallah bir müddet sonra bu çalışmalar bittiğinde, hepimiz tarihe ve millete karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmanın huzuru içerisinde, Türkiye’yi huzur ve esenlik içerisinde, barış ve adalet içerisinde sonraki nesillere devretmenin büyük bir hazzını yaşarız. Aynı şekilde Terörsüz Türkiye meselesinin, terörsüz bir bölgenin oluşması demek olduğuna da yürekten inanıyoruz. Bu konuda her birimizin tek tek çabalarının, bütün siyasi partilerimizin kurumsal olarak katkılarının tarihi önemde olduğunu ifade etmek isterim. Bu vesileyle bu konuda her zaman kendisini hayırla yad edeceğimiz, çabalarını unutmayacağımız Sırrı Süreyya Önder arkadaşımızı da bir kere daha buradan rahmetle saygıyla yad ediyorum."

“Güçlü bir iç tüzük çalışmasını bütün partiler olarak gerçekleştirmek mümkün olsun”

Kurtulmuş, 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde milletvekillerinin üzerine düşen bir başka sorumluluğun da Meclisteki yasama kalitesinin arttırılması, Mecliste farklı fikirlerin daha iyi müzakere ortamı bulabilmesi için demokratik, katılımcı, çoğulcu bir Meclis İç Tüzüğü’nün yapılması çalışmalarını hızlandırmak olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Ümit ederim ki kısa süre içerisinde bu konuda da partiler arasında bir görüş birliği sağlanarak Türkiye demokrasinin standartlarının, milli iradenin merkezi, demokrasinin kalbi TBMM'de daha yukarıya çıkartılması için çok güçlü bir iç tüzük çalışmasını bütün partiler olarak gerçekleştirmek mümkün olsun." dedi.

"Yeni bir anayasayla bu Meclis çatısı altındaki çalışmalarımızı taçlandırmak sorumluluğumuzdur"

Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Bir başka önemli ödevimizse sonraki dönemlere karşı ve milletimizin gelecek nesillerine karşı sorumluluğumuzsa yeni bir anayasayla Cumhuriyet'imizin ikinci asrını, sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye Yüzyılı olmasını düşündüğümüz bu asrı, yeni bir anayasayla, sivil, demokrat, katılımcı, kapsayıcı bir anayasayla taçlandırmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu döneminde üzerimize düşen çalışmaları en açık şekilde yaparak, milletin de desteğini her aşamada alarak, yeni bir anayasayla bu Meclis çatısı altındaki çalışmalarımızı taçlandırmaktır.

Tekraren ifade etmek istiyorum ki siyasetin bir tarafı mücadele, diğer tarafı müzakeredir. Bu çatı altında en aykırı fikirler karşılıklı olarak tartışılabilir. Ama sonunda ellerimizi sıkışarak, aynı masalarda tartışarak, müzakere ederek, görüşlerimizi olgunlaştırır ve millet adına yüklendiğimiz temsil sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getiririz diye ümit ediyorum. İnşallah bu çalışmalarda hep beraber dayanışma içerisinde olacağız ve 28. Dönemin ikinci devresini, TBMM tarihi açısından büyük başarılara imza atmış olarak hep birlikte geçireceğiz. Allah yolumuzu açık etsin. Bu çatı altında konuşulan her sözü açık, net bir şekilde söylemeyi ve milletin her birimize yüklediği temsil kabiliyetini en iyi şekilde kullanarak, başta Terörsüz Türkiye ve Türkiye'nin demokratikleşme süreci olmak üzere bu alanlarda işbirliğiyle sonuç almayı nasip etsin diyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Kurtulmuş'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yeniden seçilen Numan Kurtulmuş'u tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Meclisimizde yapılan oylamayla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen İstanbul Milletvekilimiz Sayın Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul ettim. Sayın Kurtulmuş'u yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ediyor, önümüzdeki dönemde Gazi Meclisimiz çatısı altındaki çalışmalarında kendisine başarılar diliyorum."

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "teşekkür" mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilmesi için verdikleri güçlü destek ve kabulleri dolayısıyla teşekkür etti.

TBMM Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edilen Kurtulmuş, sosyal medya hesabından bu görüşmenin fotoğraflarını ve bir "teşekkür" mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yol arkadaşı olmaktan büyük onur duyduğum Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilmem için verdikleri güçlü destek ve kabulleri dolayısıyla şükranlarımı arz ederim. Bu yeni dönemde, Gazi Meclisimiz üzerine düşen tarihi görevi inşallah büyük bir uzlaşmayla yerine getirecek, bölgesinde ve dünyada güçlü ve lider ülke Türkiye'nin meclisi olmanın sorumluluğuyla çalışmalarını sürdürecektir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kurtulmuş'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yeniden seçilen Numan Kurtulmuş'u kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevine ikinci kez seçilen Sayın Numan Kurtulmuş’u gönülden tebrik ediyorum. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında en büyük dayanağımız, milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclis’tir. Donanımı ve tecrübesi ile Gazi Meclisimize Başkanlık görevini layıkıyla sürdüreceğine yürekten inanıyor, Sayın Kurtulmuş’a üstün başarılar diliyorum."

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Kurtulmuş'u kutladı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yeniden seçilen Numan Kurtulmuş'u tebrik etti.

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilen partimizin İstanbul Milletvekili Sayın Numan Kurtulmuş'u tebrik ediyor, Meclisimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.