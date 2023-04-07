AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, "Bu seçimlerde de listelerde önemli bir yenileme olacak" dedi.

Kurtulmuş, "İttifaktaki 4 parti kendi listeleriyle seçime girecek." açıklamasında bulundu.

BAKANLARIN MİLLETVEKİLİ OLMASI

"Bakanların milletvekili olması sayın Cumhurbaşkanımızın çok doğru bir kararıydı." diyen Kurtulmuş, "Aday gösterildikleri illerde ilave katkıları olacak." ifadelerini kullandı.

SEÇİM BEYANNAMESİNDE NELER OLACAK?

6 Şubat'taki deprem Türkiye'deki öncelikleri değiştirdi. Hiçbir şey yokmuş gibi seçim kampanyasını gerçekleştiremezdik.

Beyannamede deprem sonrası yapılacaklara dair bilgiler de olacak.

Ulusal Risk Kalkanı projesi çerçevesinde bir "bütüncül" bir programın uygulanması öncelikli hedefimiz. Farklı konuları kapsayan bütüncül bir yaklaşım var.

Beyanname ekibi çalışmalarını sonuna getirdi.

EKONOMİ POLİTİKASI NASIL OLACAK?

Ekonomiyle ilgili atılacak adımlar da beyannamede yer alacak. Biz üreteceğiz ki Türkiye'de çarklar dönsün istihdam sağlansın. Üretimi ve isdihdamı artıacak adımlar önemli.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRISI

İsrail saldırgan bir politika izliyor. Büyük İsrail'i kurabilmek için Müslümanların bölünmüşlüğünü kullanıyor. Artık sözün bittiği yerdeyiz.

İslam dünyası kendi derdine düşmüş durumda. İslam ülkeleri ortak bir siyasi tavır gelmedi.

Normalleşme onlar bazı şeyleri kabul ettiği için başladı. Filistin davasına rağmen, asla Türkiye İsrail'le bir normalleşmeyi kabul etmez.

Haber7