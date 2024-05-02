Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın, yılın dördüncü enflasyon verilerini oluşturacak olan nisan ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,22 oldu.

En yüksek yüzde 3,80 aralığında yer aldı

Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,80, en yüksek yüzde 3,80 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 68,50 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,87'ye çıkacağı öngörülüyor.

2024 sonu enflasyon beklentisi 43,65 oldu

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de nisanda 43,65 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında yüzde 3,16 artış göstermişti.