Narin Güran'ın Cinayeti ve Şüpheliler

Narin, 21 Ağustos'ta kaybolmuş ve 8 Eylül'de cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Bu olay, şehirde ve ülke genelinde büyük bir infial yarattı. Narin’in babası Arif Güran, yaşanan bu acı olayın ardından ilk kez konuşarak, kızının cinayetinin aydınlatılması için gerekli olan tüm delillerin göz ardı edildiğini savundu.

Baba Arif Güran'ın Açıklamaları

Arif Güran, cinayet olayında kimin sorumlu olduğunu bildiğini belirterek, iddianamede yer almayan iki önemli kamera kaydının olduğunu ifade etti. Kızının kaybolduğu gün, bu kameraların olayın aydınlatılmasında kritik bir rol oynayabileceğini savunarak, "Narin yukarı çıkmadı" diye ısrar etti. Ayrıca, olay yerinde bulunan askeri üs bölgesine ait kameraların da cinayetin aydınlatılmasına katkıda bulunabileceğini dile getirdi. Güran, resmi makamlara seslenerek, bu görüntülerin ortaya çıkarılmasının zor olup olmadığını sorguladı ve bu durumun cinayet soruşturmasının seyrini değiştirebileceğini belirtti.

Adalet Talebi ve Toplumsal Tepki

Arif Güran, cinayetin aydınlatılması için toplumun ve avukatların destek vermesi gerektiğinin altını çizdi. "Kızım, Türkiye'nin simgesi oldu" diyerek, cinayetin aydınlatılmasına yönelik kamuoyunun beklentilerini dile getirdi. Ayrıca, cinayetle ilgili olarak 50 baro başkanının davaya katılacağını hatırlatarak, toplumun bu olayın aydınlatılmasını ne denli önemsediğini vurguladı. Güran, "Katil Nevzat Bahtiyar'dan başka kimse olamaz" diyerek, net bir şekilde suçlamalarını yöneltti ve cinayetin arkasındaki gerçeklerin ortaya çıkması için mücadele edeceğini belirtti.