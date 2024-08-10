AFAD'dan yapılan açıklamada Antalya Kaş açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği aktarıldı. Saat 10.38'deki depremin derinliğinin 11 kilometre olduğu belirtildi. Kaş açıklarında saat 11.51'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydan geldi.

FETHİYE-BURDUR UYARISI

Konuya ilişkin Bilim Akademisi Üyesi, Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Bugün Antalya Kaş açıklarında 12 sularında 4,1 iki deprem oldu. Sanırım depremler Helen-Kıbrıs yayında ve Plini-Strabo hendeği üzerinde. Bu transform fay karaya doğru Fethiye-Burdur zonu ile devam ediyor. Helen-Kıbrıs yayında çok deprem oluyor” ifadelerine yer verdi.