Emekliler için yeni düzenlemeler yapılıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltildiğini duyurdu.

AK Parti Grup Başkanvekilli Mustafa Elitaş, sunulan torba teklifinin bir hafta içerisinde Meclis'ten geçmesinin plandığını açıkladı.

Emekli ikramiyesi 2 bin TL oldu

AK Parti Grup Başkanvekilli Mustafa Elitaş, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltildiğinin ardından bir yeni düzenlemeyi daha duyurdu.

Bu kapsamda bin 100 lira olan bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarıldığını açıkladı.

15 milyon emekli faydalanacak

İkramiye, hem Ramazan Bayramı'nda hem Kurban Bayramı'nda ödenecek.

Yaklaşık 15 milyon emekli ikramiyeden faydalanmış olacak.

"Düzenlemeyi de yasa teklifine ekliyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekilli Elitaiş açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

16 maddelik yasa teklifine 2 madde daha ilave ediyoruz.

Basın toplantısından sonra Cumhurbaşkanımızla konuştuk.

1100 TL ikramiyeye 900 TL ilave ile 2 bin TL olacak. Bu düzenlemeyi de yasa teklifine ekliyoruz.

İlk bayramda geçerli olacak

Teklifin yasalaşmasıyla 2 bin TL'lik ikramiye ilk bayramdan itibaren geçerli olacak.

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili konuşan Elitaş, 7 bin 500 altında 8 milyon 796 bin kişinin emekli aylığı aldığını açıkladı.