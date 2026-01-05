MÜSİAD Van Şube Başkanı Abdullah Aras; “Hayat pahalılığı ve enflasyonun beklenen seviyeye inmemesi özellikle dar gelirli vatandaşları zor durumda bırakmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı son veriler, Van ilinin de içinde bulunduğu bölgenin, ülke genelinde en kırılgan alanlardan biri olduğunu ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.

Abdullah Aras, Van’ın ekonomik durumu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, kentte yaşanan ekonomik sıkışıklığın uzun süredir hissedildiğini belirterek, Van’ın ekonomik potansiyelinin tam anlamıyla ortaya çıkabilmesi için yapılması gerekenleri sıraladı.

VAN’IN POTANSİYELİ: GENÇ NÜFUS, TARIM, HAYVANCILIK VE TURİZM

Van’ın genç nüfusu, stratejik konumu ve sahip olduğu tarım, hayvancılık ve turizm potansiyeli ile büyük bir ekonomik büyüme vaat ettiğini vurgulayan Aras, bu potansiyelin ancak sanayi ve ihracat odaklı yatırımların artırılması, tarım ve hayvancılığın katma değerli üretim ile desteklenmesi, turizmin dört mevsime yayılması ve genç nüfus için sürdürülebilir istihdam modellerinin güçlendirilmesi ile değerlendirilebileceğini söyledi.

Aras, ayrıca üretim ve sanayi yatırımlarının sınırlı kaldığını, bunun da, kentin ekonomik performansını baskılayan temel unsurlar arasında yer aldığını dile getirdi. Van’ın tarım ve hayvancılık potansiyelinin daha fazla desteklenmesi gerektiğini kaydeden Aras, aynı zamanda turizmin yıl boyunca sürdürülebilir hale getirilmesinin de şart olduğunu kaydetti.

VATANDAŞLARIN ZORLUKLARI

Aras, hayat pahalılığı, artan gıda fiyatları, enerji maliyetleri ve kira bedellerinin, halkın ekonomik yükünü katladığını söyledi. Bu durumun yalnızca iş dünyası için değil, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlar için de ciddi bir sorun oluşturduğunu dile getiren Aras; “Devletin, vatandaşın bu zorlu süreçte daha fazla yanında olması gerekiyor” diye kaydetti.

“SOMUT ADIMLAR GEREKİYOR”

MÜSİAD Van Şube Başkanı Abdullah Aras, Türkiye’nin 2026’da ekonomik sıkıntılardan çıkabilmesi için yapısal reformların yapılmasının zorunluluğuna değinerek, özellikle üretim ekonomisinin canlandırılması gerektiğini belirtti. Üretimin artırılması ve yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Aras, "İş dünyasının önündeki engellerin kaldırılması, piyasaların regülasyonu ve enflasyonun kontrol altına alınması, faizlerin düşmesi, krediye erişebilmenin kolaylaştırılması, yerli üretimin artırılması, iş gücünün artırılması bu zorlu dönemde atılacak ilk adımlar olmalıdır" dedi.

GİRİŞİMCİLERE VE KOBİ’LERE DESTEK

Aras, girişimcilerin ve KOBİ’lerin ekonomik daralma nedeniyle zor günler geçirdiğini belirterek, özellikle finansmana erişim, vergi yükümlülükleri ve bürokratik engellerin girişimcilerin önündeki en büyük engellerden olduğunu ifade etti ve hükümetin bu işletmelere yönelik destek politikalarını güçlendirmesinin önemini vurguladı.

ÜRETİM VE İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ BAŞLATILMALI

Abdullah Aras, üretim ekonomisinin güçlendirilmesi için somut projelerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu projelerin, özellikle istihdamı artırmaya yönelik olmasının önemine değinen Aras, yerel üreticilerin desteklenmesi için hükümetin sağladığı imkanlarla birlikte yerel yönetimlerin de iş birliği içinde olması gerektiğini söyledi.

Aras; "İstihdam seferberliği başlatılmalı, gençlerimize iş imkânları sunulmalı. Genç nüfusun iş gücüne katılımını artırmak, ülkenin kalkınmasını hızlandıracaktır. Aynı zamanda yeni iş alanları yaratmanın ve iş gücünü çeşitlendirmenin ekonomik toparlanma için kritik bir rol oynayacağını belirtmek gerekiyor” diye konuştu.

Aras, ekonomik sıkıntılar karşısında büyük bir dayanışma ve çözüm odaklı bir yaklaşım gerektirdiğini söyleyerek, "Gerekli adımlar atıldığı takdirde, ülkemiz ekonomik sıkıntılardan çıkabilir ve halkımızın refah seviyesini artırabiliriz" diye konuştu.

VAN İÇİN GELECEK VİZYONU

MÜSİAD Van Şube Başkanı Abdullah Aras, Van’ın ekonomik kalkınması için ortaya koyduğu yol haritasına ilişkin; “Bu yol haritasının hayata geçmesi, sadece merkezi hükümetin desteğiyle değil, aynı zamanda yerel yönetimlerin ve yerel iç dinamiklerin güçlü bir şekilde desteklemesiyle mümkün olacaktır. Van, sahip olduğu stratejik konum, genç nüfus ve doğal kaynakları ile potansiyelini tam anlamıyla değerlendirebilirse, bölgenin ekonomik büyümesine önemli bir katkı sağlayabilir. Bu süreçte hükümetin, yerel yönetimlerin ve özel sektörün birlikte hareket etmesi, ekonomik sıkıntıların aşılması adına önemli olacaktır” ifadelerini kullandı.