14 Mayıs seçimlerine yaklaşılırken, çalışmalar bir kez daha hızlandırıldı.

Bu süreçte büyük bir mücadele vererek çalışmalarını sürdüren isimlerden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum.

Bakan Kurum, İstanbul'un ilçelerini karış karış geziyor..

Seçim çalışmaları kapsamında Şile’ye gelen Bakan Kurum, bir dizi programa katıldı.

İstanbul’da yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili konuşan Bakan Kurum, Yarısı Bizden Kampanyası'na da değindi.

"Başvuru sayısı bina bazında 83 bine ulaştı"

Şu ana kadar toplam başvuru sayısını açıklayan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

2012 yılında ‘Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm’ diyerek Gaziosmanpaşa’dan ilk kazmayı vurmuştuk. Şimdi de ‘İstanbul’da 1,5 Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm’ ve ‘Yarısı Bizden, Yarısı Devletten’ diyoruz. Hedef belli, 500 bini Anadolu, 500 bini Avrupa yakasında olan 2 rezerv alan belirledik. Kalan 500 bin konutu da yerinde dönüştürüp, İstanbul’da, riskli 1,5 milyon riskli yapıyı, konutu yavrularımızın istikbali yenileyeceğiz. Tabii bu projemizin selameti için, cumhurbaşkanımız bir de müjde vererek ‘Dönüşümde Yarısı Bizden’ dediler, ‘Yarısı Devletten’ dedi.

Şu anda başvuru sayısı kaça ulaştı biliyor musunuz? Vatandaşımızın rızası, talebi çerçevesinde yerinde hızlı gönüllü anlayışıyla inşaatlarımızı yapacağız. 750 bin lirasını biz, 750 bin lirasını vatandaşımız 10 yıl vade ile ödeyecek. Bugün itibariyle İstanbul’umuzda 448 bin bağımsız bölüm için şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı bina bazında 83 bine ulaştı. Her bağımsız bölümde 4 vatandaşımızın oturduğunu hesap edersek, 1 milyon 800 bin kardeşimizin yeni yuvası için adım attığını görüyoruz.

Ensonhaber