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Meteorolojinin uyarısının ardından etkili olan kar yağışı, Muradiye’de birçok mahalle yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Muradiye Belediyesi karla mücadele ekiplerince yürütülen yol açma çalışmaları devam ederken, bazı yerleşim yerlerinde görüş mesafesi ise ekiplerin işini zorlaştırıyor.

Karla mücadele ekipleri, bir taraftan ana yolları açarken aynı zamanda okul yollarını açıp okul bahçelerinde biriken karları da temizliyor. Dün akşamdan buyana devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.