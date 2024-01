Tahmini Okuma Süresi: dakika

Demokrasinin en önemli unsurlarından birisinin de basın özgürlüğü olduğunun altını çizen İl Başkanı Güray, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazeteciler, toplumun doğru bir şekilde aydınlatılması, gerçeklerin gün yüzüne çıkarılması, kamuoyunun doğru ve hızlı bilgilendirilmesi konularında hayati bir role sahiptir. Dünyanın herhangi bir yerinde gerçekleşen gelişmeleri objektif ve doğru kaynaklara dayanarak bizlere ulaştıran gazetecilerimiz bu zorlu görevlerini büyük bir özveri ve fedakârlıkla icra etmektedir.”

Güray, mesajının devamında; “Daha yaşanılır bir dünya için, demokratik ve ahlaki sorumluluk bilinciyle yaptıkları haberlerle milletimizin gözü kulağı olan gazetecilerimize müteşekkiriz. Basının başta milli ve yerli konular olmak üzere meselelere yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşması, millet şuurumuzun sağlamlığı ve demokrasimizin güçlenmesi açısından oldukça önem arz etmektedir.

İnanıyorum ki, gazetecilerimiz sahip oldukları bu sorumluluk ile başta ilimiz ve bölgemiz olmak üzere ülkemizin, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için, olumlu rol üstlenmeye devam edecektir” diye kaydetti.

AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, şu ifadeleri kullandı; “10 Ocak, basın mensuplarını onurlandırmak için sadece Türkiye'de kutlanmasının dışında, haber uğruna görev başında hayatını kaybeden gazetecilerin anıldığı bir gün olma özelliği de taşıyor. Hem ülkemizi derinden yaralayan 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden gazetecilerimize hem de Filistin’de İşgalci İsrail askerleri tarafından katledilen gazetecilere Allah’tan rahmet diliyorum.

İlimizdeki ve bölgemizdeki yaşanan olaylardan ve meydana gelen gelişmelerden an be an haberdar olmamızı sağlayan gören gözümüz, işiten kulağımız değerli yerel basınımıza ve ulusal basın temsilcilerimize de ayrıca şükranlarımı sunuyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle halkın doğru habere ulaşmasını sağlayan, kamuoyunun vicdanı olan, gerçekleri ortaya çıkarmak için mücadele eden, mesleğin onuru için kar kış demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm kıymetli basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.”