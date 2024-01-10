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Başkan Kuşan, gazetecilerin toplumun objektif ve nesnel bilgileri alması noktasında önemli sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

Tüm gazetecilerin gününü kutlayan Kuşan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Gazetecilik, halkın haber almasını, dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelerden haberdar olmasını sağlayan çok önemli bir meslektir. Basın emekçileri olan gazeteciler doğruluk, tarafsızlık, objektiflik ilkesiyle toplumun sesi ve kulağı; demokrasinin de vazgeçilmez unsurlarıdır.

Yine gazetecilik yasama, yürütme ve yargıdan sonra demokrasinin 4'üncü gücüdür. Bu anlamda gazetecilik hem misyonu, hem de sorumlulukları itibarıyla demokratik hukuk devletinin vazgeçilemez araçlarından bir tanesidir.”

Kuşan, mesajında; “Gerek ulusal basın temsilcilerimiz, gerekse yerel basın mensuplarımız İpekyolu’ndaki, Van’daki haberleri yayın organlarına taşıyarak, hemşehrilerimizin doğru ve hızlı bilgilenmesi için çalışıp, emek verdiklerine hep birlikte şahit oluyoruz. Özellikle ilçemizin gelişmesi ve kalkınması için yaptığımız çalışmaların tanıtımında basın mensubu arkadaşlarımızın katkısı yadsınamaz. Toplumun sesi olarak kamuoyunun düşüncelerini gerekli mercilere aktarmak suretiyle bir köprü vazifesi gören basın mensuplarının her daim sağlıklı ve güvenli koşullar içinde mesleğini icra etmesini temenni ediyorum” diye kaydetti.

AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan, mesajını şu ifadelerle noktaladı; “Bu duygu ve düşüncelerle, yaptıkları görev gereği bir anlamda kamu hizmeti icra eden değerli basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, ebediyete intikal eden basın emekçilerini rahmetle anar, tüm basın mensuplarına sevgi ve saygılarımı sunarım."