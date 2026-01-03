Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen denetim ve operasyonlar kapsamında, yıl boyunca 672 bin 360 şahıs sorgulanırken, 87 kişinin de yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Uygulamalarda 65 bin 720 araç sorgulandı, kural ihlali yaptığı tespit edilen bin 320 araca cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin çalışmaları neticesinde 22 adet silah ele geçirilirken, 2 bin 123 adet ve 2 bin 878 gram uyuşturucu maddeye el konuldu. Ayrıca 33 bin 986 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında 28 kayıp şahıs bulunurken, bin 186 düzensiz göçmen ile 279 organizatör yakalandı. Muradiye'de görev yapan kahraman jandarma ve emniyet teşkilatları, suç ve suçlularla mücadele kapsamında ilçede huzur ve güven ortamının korunması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek" denildi.