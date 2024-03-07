Muradiye'de düzenlenecek olan "En Sevgiliye Şiir Dinletisi", şair Dursun Ali Erzincanlı’nın katılımıyla Elit Düğün Salonu'nda gerçekleşecek.

Şiirin büyülü dünyasına yolculuk için bu özel etkinliğe tüm halk davetli. Etkinlik, duygusal ve keyifli bir akşam vaat ediyor.

Etkinlik bugün (07 Mart Perşembe), saat 18.30’da başlayacak. Şair Dursun Ali Erzincanlı’nın en sevilen şiirleri dinleyicilerle buluşacak.

Organizasyon, edebiyatseverleri şiirin büyüleyici dünyasında buluşturmayı amaçlıyor. Tüm halkın davetli olduğu etkinlik, duygusal ve sanatsal bir deneyim sunmayı hedefliyor.