Muradiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde ‘16 Eylül Dünya Temizlik Günü’ nedeniyle çevre temizliği etkinliği düzenlendi.
Muradiye mesire (baraj) alanında gerçekleştirilen etkinliğe Muradiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri, çevre mühendisleri ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte çevre mühendislerinin çocuklara sıfır atık konusunda bilgilendirme yapmasının ardından başlanan etkinlik ile çevre kirliliği farkındalığı oluşturuldu. Etkinlik sonunda Muradiye Belediyesi tarafından etkinliğe katılan öğrencilere tişört hediye edilerek geleceklerine sahip çıkan çocuklara teşekkür edildi.İHA