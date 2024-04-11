Doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçilerine görsel şölen sunan Muradiye Şelalesi, yağan yağmur ve karların erimesiyle adeta coştu. Kent merkezine 90 kilometre uzaklıktaki Muradiye Şelalesi, kışın donmuş haliyle ilkbaharda ise coşkulu akan suyuyla görsel şölen oluşturuyor. Yaz döneminin kurak geçmesiyle neredeyse kuruma noktasına gelen Muradiye Şelalesi, yağan yağmurlarla tekrardan eski ihtişamlı günlerine kavuşuyor. Bendimahi Çayı'nda bulunan ve 20 metre yükseklikten akan coşkulu suyuyla seyrine doyumsuz bir görüntü oluşturan Muradiye Şelalesi, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere, her mevsim doyumsuz bir manzara sunuyor.

Editör: Zehra Boğatekin Akman