Muhammed Ali Dogan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammed Ali Dogan 10 Ağustos 1995 tarihinde Oberhausen şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Türk,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Muhammed Ali Doğan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammed Ali Dogan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cemal Tasli yapmaktadır. Muhammed Ali Dogan, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Van Spor FK futbol takımında oynamaktadır. Van Spor FK takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Muhammed Ali Dogan'nin Van Spor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.Muhammed Ali Dogan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?Muhammed Ali Dogan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Muhammed Ali Dogan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammed Ali Dogan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Wattenschd. U19

13 Ağustos 2013 yılında Elazığspor

20 Ocak 2016 yılında Balıkesirspor

9 Ağustos 2019 yılında Menemenspor

5 Ekim 2020 yılında Balıkesirspor

3 Ağustos 2022 yılında Van Spor FK

Muhammed Ali Dogan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammed Ali Dogan şuan Van Spor FK takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SG Wattenscheid 09

Muhammed Ali Dogan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U19 takımında 16 numaralı formasıyla 12 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır..