Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş üreticilere uyarılarda bulunarak, şaprak bitlerinin genel olarak bitki özsuyunu emerek ağaçların zayıf düşmesine, yaprak ve meyvelerin deforme olmasına ve fumajin oluşması nedeni ile fotosentez yapmasına engel olarak verim kayıplarına ve dal kurumalarına neden olduğunu ayrıca bazı yaprak biti türlerinin virüs taşıyıcısı olarak da risk oluşturduğunu belirtti.

Müdür Görentaş, armut pisillidi hakkında yaptığı uyarıda, "Yumurtadan çıkan zararlı nimflerinin yapraklarda ve sürgünlerde bitki özsuyunu emerek zararlı olduğunu, bu zarar sonucu yoğun bulaşmalarda ağaçların gelişimi durur, yaprak ve meyve dökülmeleri, meyvelerde şekil bozuklukları görülür. Birkaç yıl üst üste tekrar eden yoğun bulaşmaları takiben dallarda kuruma ve zamanla ağaçların tümden kurumasına neden olabilmektedir.

Yaprakbitlerinde olduğu gibi Armut pisillidi de tatlımsı madde salgılayarak fumajine neden olur ve bu da yaprakların fotosentez yapmasına engel olarak bitkinin zayıflamasına neden olmaktadır. Ayrıca armudun en önemli hastalıklarından biri olan Ateş yanıklığına vektörlük ederek bu hastalığın yayılmasına neden olmaktadır. Her iki zararlı da salgıladıkları fumajin (tatlımsı madde) nedeni ile ürün hasadı zorlaşır, ürünün pazar değerinin düşmesine neden olmaktadır.

Bu nedenle üreticilerimizin meyve bahçelerinde yaprak kontrolleri yaparak bu zararlıları tespit etmeleri halinde mücadele etmek için gerekli tedbirleri almalarını ihtiyaç duymaları halinde Tarım İl/İlçe Müdürlüklerimize müracaat edebilirler" ifadelerini kullandı. Müdür Görentaş, üreticilere bereketli ve bol kazançlı üretim sezonu geçirmeleri temennisinde bulundu.

Van Bölge Gazetesi