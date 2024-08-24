Fiyatlamaların başında olan Brent petrol fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki değişiklik akaryakıt fiyatlarını etkiledi.
Petrol fiyatlarındaki gerileme, beraberinde akaryakıtta indirim getirdi.
Dün benzine gelen 1 lira 45 kuruşluk indirim sonrası motorinde (mazot) de fiyatlar aşağıya yönlü güncellendi.
MOTORİNDE 78 KURUŞLUK İNDİRİM
Motorin grubunda 78 kuruşluk indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.
LPG'YE 42 KURUŞ ZAM
Otogaz (LPG) fiyatlarında da beklentiler yönünde değişim yaşandı. Benzin ve motorin fiyatı düşerken LPG'ye 42 kuruş zam yapıldı.
Brent petrolün varılı bugün 79,02 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: Ensonhaber