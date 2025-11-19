Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu seferki gelişme, araç sahiplerini üzecek.

MOTORİNE BİR ZAM DAHA

Geçtiğimiz hafta gelen rekor artışların ardından, motorinin litre fiyatına cuma gününden itibaren geçerli olması beklenen 2,5 lira civarında zam bekleniyor.

BENZİNE ZAM YOK

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, benzin grubunda ise zam beklenmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.