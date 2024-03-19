Petrol fiyatlarındaki hareketlilik pompaya yansımaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta benzin grubunda 1 lira 53 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 10 kuruşluk zam yapılmıştı.

Araç sürücülerini üzen fiyat artışlarının ardından motorine bir zam daha geliyor.

Motorinin litre fiyatında 1 lira 30 kuruşluk zam

Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına litre başına 1 lira 30 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 41,90 TL'den 43,20 TL'ye, Ankara'da 44,01 TL'ye ve İzmir'de 44,21 TL'ye yükselecek.

Benzin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.