Bu haber, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve birçok kişi tarafından konuşuldu. Peki, Model grubu neden dağıldı?

Model grubu, 2005 yılında Can Temiz (bas gitar), Okan Işık (gitar) ve Aşkın Çolak (davul-perküsyon) tarafından "A due Carmen" adıyla kuruldu. Daha sonra gruba 2007 yılında Fatma Turgut vokalde ve Serkan Gürüzümcü ise gitarda katıldı. Böylece grup, adını "Model" olarak değiştirdi. Model grubu, başarılı bir müzik kariyeri sürdürerek üç önemli albüm çıkardı ve birçok konser ve festivalde sahne aldı.

Ancak, 2016 yılında grubun geleceği belirsiz hale geldi. Solist Fatma Turgut, grubun diğer üyelerine yönelik bir sitem içeren bir açıklama yaparak Model'in sona erdiğini duyurdu. Bu açıklama, grubun dağıldığı şeklinde yorumlandı. Ancak, Model grubunun resmi Twitter hesabından yapılan bir açıklamada, grubun dağılmadığı, sadece Fatma Turgut'un ayrıldığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından, Model grubunun başka bir solistle yoluna devam edeceği açıklandı.

Model grubunun dağılma nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, içerideki anlaşmazlıklar veya sanatsal farklılıklar gibi faktörlerin rol oynamış olabileceği düşünülmektedir. Ancak, kesin bir açıklama yapılmamıştır.

Model grubunun dağılması, Türk müzik endüstrisinde bir dönemin sonunu işaret etmiştir. Grubun hayranları ve müzikseverler, bu ayrılığı üzüntüyle karşılamış ve Model'in müzikal mirasını hatırlayarak grup üyelerine yeni projelerinde başarılar dileyerek desteklerini göstermişlerdir.