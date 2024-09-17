Tapu İşlemlerinde Devrim Niteliğinde Düzenleme Noter Onayı Kalktı: Artık Yazılı Anlaşma Yeterli

Bu köklü değişiklik, aile içindeki miras anlaşmazlıklarını yeniden şekillendirecek ve hukuki süreçleri büyük ölçüde değiştirecek yeni düzenlemeyle, aile içindeki gayrimenkul devri işlemlerinde noter onayı gerekliliği kaldırıldı. Bunun yerine, aile üyeleri arasında yapılacak yazılı anlaşmalar geçerli sayılacak. Bu değişiklik, miras ve tapu işlemlerinin daha hızlı ve bürokrasiden uzak bir şekilde yürütülmesini sağlayacak, noter masraflarını ortadan kaldıracak.

Hisseli Taşınmazlarda Yeni Prosedür

Hisseli taşınmazların satışında, tüm hissedarların ortak kararı ve doğrudan katılımı zorunlu hale geldi. Her bir hissedarın satış işlemlerine aktif olarak dahil olması gerekecek, böylece işlemler daha şeffaf bir şekilde yürütülecek. Ancak, hissedarlar avukatlarına vekalet vererek bizzat satış işlemlerine katılma yükümlülüğünden muaf olabilecekler.

Tapu İşlemlerinde Hukuki Yenilikler

Yeni düzenleme, tapu işlemlerindeki bürokrasiyi azaltarak, aile içindeki gayrimenkul transferlerini daha basit hale getiriyor. Daha önce zorunlu olan noter onayı ve eşit miras paylaşımı gibi kuralların kaldırılması, hem işlemlerin hızını artıracak hem de aile içindeki miras anlaşmazlıklarını azaltacak.

Gözler Uygulama Aşamasında

Yürürlüğe giren bu düzenlemeler, hukuki süreçlerin nasıl işleyeceği konusunda merak uyandırıyor. Miras paylaşımı ve tapu işlemlerindeki bu köklü değişikliklerin, toplumda geniş yankılar uyandırması ve çeşitli hukuki sorunlara yol açması bekleniyor. Şimdi gözler, bu değişikliklerin nasıl uygulamaya geçeceği ve aileler arasındaki etkilere odaklanmış durumda.