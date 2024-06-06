Minecraft'ın 1.19.51 sürümü, oyunun teknik yönlerine odaklanarak önemli performans iyileştirmeleri getiriyor. Bu güncellemeyle birlikte, oyuncular ondan fazla hata düzeltmesinin keyfini çıkarabilir ve artık kamp ateşinin yanında sağlıklarından veya eşyalarının güvenliğinden endişe etmelerine gerek kalmayacak. Kamp ateşleri artık kahramanları veya diğer eşyaları ateşlemeyecek. Ayrıca, iskelelerin düşüşü sırasında güzel parçacıkların gözlemlenebileceği belirtiliyor.

Bambu Blokları ve Yapı Malzemeleri

Bambu, Minecraft dünyasına uzun zaman önce eklenmiş bir bitki olmasına rağmen, 1.19.51 sürümünde bambu fidanları artık yüksek bitkilerin yerini almayacak. Bambu blokları, yarı bloklar, asılı tabelalar ve oymalı kitaplıklar gibi yeni yapı malzemeleri üretmek için kullanılabilecek. Bu, bambunun inşaat ve ev dekorasyonunda daha işlevsel bir malzeme haline geldiğini gösteriyor.

Oymalı Kitaplık ve Depolama

Oymalı kitaplık artık kitap depolamak için kullanılabilecek ve bu, gerekli eşyaların her zaman el altında olmasını sağlayacak. Minecraft PE 1.19.51'de, oymalı kitaplığın dünya yüklendiğinde Gözlemci Blokları'nı aktive eden bir hatanın da düzeltilmiş olduğu belirtiliyor.

Diğer Değişiklikler

Geliştiriciler, kullanıcı geri bildirimlerini düzenli olarak izleyerek çeşitli eksiklikleri tespit etmekte ve gidermekte. Örneğin, 1.19.51 sürümünde, oyuncular çeşitli binekler üzerindeyken blokların içinden görünmez olmayacaklar. Ayrıca, bu sürümde Skulk Shrieker için ses menzili 32 blok olarak ayarlanmış. Ender İncileri, oyuncu uyurken onu transfer edemeyecek.