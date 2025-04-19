İstanbul Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde yaşayan Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü gezmek amacıyla Belgrad Ormanı'na gideceğini belirterek evinden ayrıldı.

Kendisinden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarının 4. gününde sevinçli haber gelmiş, Gürel sağ bulunmuştu.

Ancak Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan ve uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in, tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı.

Gürel, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"YABANCI BİR KİŞİYE AİT DNA PROFİLİ BULUNAMADI"

Ece Gürel'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda 5,5 saat süren otopsinin işlemlerinin ailesine teslim edildi.

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminde travma veya zehirlenme bulgularına rastlanmazken, vücudundan alınan örneklerde de yabancı bir kişiye ait DNA profili bulunmadı.

ASIL ÖLÜM NEDENİ HİPOTERMİ

Yapılan radyolojik görüntüleme ve otopsi işlemleri ile alınan örneklerin incelemesi sonucunda Ece Gürel'in ölümünün hipotermi ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği öğrenildi.