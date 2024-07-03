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Vatandaşların Büyük Merakı: Temmuz 2024 Memur ve Emekli Maaşları Ne Kadar Arttı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Temmuz ayı enflasyon rakamları büyük bir dikkatle bekleniyordu. İşte sonuçlar: İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri ise yüzde 19,31 oranında zam alacaklar. Bu zam oranlarıyla birlikte, kök maaşı 10 bin TL olan memurların aylık geliri şimdi 11 bin 931 TL'ye, 25 bin TL olan emeklilerin ise 31 bin 182 TL'ye yükseldi.

En düşük emekli maaşı içinse henüz net bir düzenleme yapılmamış olsa da, en az 6 aylık enflasyon oranında bir artış bekleniyor. Bu durumda en düşük emekli maaşının 12 bin 473 TL olarak belirlenebileceği tahmin ediliyor.

Bağ-Kur ve SSK emeklileri de bu zam dalgasından nasibini aldı. Bağ-Kur (Esnaf) maaşı 12 bin 695 TL'ye, SSK (2000 öncesi) maaşı ise 14 bin 178 TL'ye yükseldi.