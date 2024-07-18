Operasyon kapsamında PKK'lı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş yakalanarak tutuklandı.

Adım Adım Takip: PKK'nın İstihbarat Yapılanmasında Rol Alan Şüpheliler

MİT tarafından yapılan operasyon öncesi yapılan takipte, Sadık Topaloğlu'nun illegal yollarla Irak/Kandil'e giderek örgütün istihbarat eğitimi aldığı ve burada Cemil Bayık gibi örgüt liderleriyle görüşmeler yaptığı belirlendi. Türkiye'ye döndükten sonra gazetecilik kılıfıyla PKK'ya bilgi topladığı ortaya çıktı.

Malzeme Tedariki ve Finans Faaliyetleri: PKK'nın İstanbul'daki Operasyonları

Ayrıca operasyon kapsamında Mehmet Savaş'ın örgüt adına finans faaliyetleri yürüttüğü ve paravan şirketler aracılığıyla Suriye'deki örgüt mensuplarına malzeme sağladığı tespit edildi.

Terör Örgütü Üyeliği Suçlamasıyla Tutuklanma

MİT ve İstanbul Emniyeti'nin gerçekleştirdiği ortak operasyon sonucunda yakalanan Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş, terör örgütü PKK'ya üye olmak suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.