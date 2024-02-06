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Bakan Tekin, mesajında, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde kaybedilen canları rahmetle andığını, kederli ailelerine sabır dilediğini ifade etti.

Her öğrenci ve öğretmenin, aziz milletin evlatları olarak geleceğin inşasında umudu yeşerten kıymetli bir hazine olduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Kaybettiğimiz öğrenci, öğretmen ve vatandaşlarımızın aziz hatıralarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak da bizim en önemli görevlerimizdendir. Onların anıları eğitim camiamızın kalbinde sonsuza dek yaşayacaktır.

6 Şubat depremleri sadece binaları, yolları, köprüleri değil; gönüllerimizi, hayallerimizi, geleceğimizi de sarsan bir felaketti. Bu derece büyük felaketlerin elbette telafisi kolay olmuyor. Büyük imtihan ancak bununla beraber Allah'ın lütfettiği bir şey var ki o da bu milletin sahip olduğu derin köklerimizden gelen kardeşlik ve dayanışma ruhudur."

Bakan Tekin, Türk milletinin tarihte birçok zorluğun üstesinden birlik ve dayanışma ruhuyla geldiğine dikkati çekerek, "asrın birlikteliği" ile de depremin yaralarının sarılacağını, umudun yeniden inşa edileceğini ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürüneceğini vurguladı.

Eğitim camiasının da tüm mensuplarıyla bu inancı, kararlılığı ve gücü daima diri tutacağının altını çizen Tekin, şöyle devam etti:

"Asrın birlikteliğini yalnızca bugünün değil, yarının da teminatı olarak gören yaklaşımımızla gelecek nesillere aktaracağımız en değerli mirasımız olarak politikalarımızla daha da pekiştireceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, deprem şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor; deprem sırasında gösterdikleri üstün çaba ve fedakarlıkla hayat kurtaran, yardım elini uzatan herkese şükranlarımı sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü felaketten, afetten muhafaza etsin."