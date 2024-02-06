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Yarın düzenlenecek olan programla Van’da ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak olan AK Parti’de söz konusu adaylara, aday olduklarının tebliğ edildiği öğrenildi.

Buna göre AK Parti Van’ın Tuşba ilçesinde Süleyman Oflas’ı aday olarak açıklayacak.,

SÜLEYMAN OFLAS KİMDİR?

09.11.1974 Van - Tuşba doğumlu. İnşaat Mühendisi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İşletme Yönetimi üzerine Yüksek Lisans yaptı.

İzmir, Ankara, Konya ve Van illerinde kendi alanında Mühendis, saha mühendisi ve şantiye şefliği görevlerinde bulundu.

2005 yılında ailesine ait şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunan Oflas, 2018 yılında yapılan AK Parti 6. Olağan İl kongresinde yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

İl başkan yardımcısı olarak Çevre Şehir ve Kültür işlerinden sorumlu başkan, Muradiye ve Tuşba İlçe Koordinatörü görevlerinde bulundu.

Son olarak 2020 yılında yapılan 7. Olağan il kongresinde yeniden yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Evli 2 çocuk babasıdır.