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Daha önce ilçede belediye başkanlığı yapan, milletvekili ve bakan yardımcılığı görevlerinde bulunan Fatih Çiftci’nin yarın açıklanacak listede AK Parti’nin Erciş belediye başkan adayı olarak ilan edileceği kaydedildi.

FATİH ÇİFCİ KİMDİR?

06.07.1971 yılında Van’ın Erciş ilçesinde doğmuştur. İlkokulu Erciş Beyazıt İlköğretim Okulunda, Ortaokul ve Lise Öğrenimimi Muradiye İlçesi Alpaslan Öğretmen Lisesi’nde tamamlamıştır. 1989-1991 yılları arasında, Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde ön lisans eğitimi almış olup 1991-1995 yılları arasında ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki eğitimini tamamlamıştır.

1995 yılında bir yıl Şekerbank Genel Müdürlüğü‘nde çalışmıştır. 1995-1997 yılları arasında, avukatlık stajını tamamlayarak serbest avukatlık yapmıştır. 1997-1999 yılları arasında, Van-Erciş ve Ankara Adliyelerinde Hâkim Savcı adaylığını tamamlamıştır. 1999-2003 yılları arasında, Nevşehir - Derinkuyu Cumhuriyet Savcılığı görevini yürütmüştür.

2003- 2004 yılları arasında ise Bingöl - Genç İlçesi Cumhuriyet Savcılığı görevini yürütmüştür. 2004 —2009 yılları arasında, Van – Erciş İlçesi Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2009- 2011 yılları arasında, Van - Erciş İlçesi Belediye Başkanlığı görevini ikinci dönem tekrar seçilerek yürütmeye devam etmiştir.

2004-2011 yılları arasında, Van Gölü ve Çevresi Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini yürüttü. 2011-2015 yılları arasında, 12.06.2011 yılında yapılan milletvekilliği genel seçiminde 24. Dönem Van Milletvekili seçilmiştir. 2011 - 2015 yılları arasında, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu üyeliği, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetim Başkan Yardımcılığı, TBMM Anayasa Komisyonu Üyeliği, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyeliği, Toplumsal Barış Yolu ve Terör Sorununu Araştırma Komisyonu Üyeliği, Yasadışı Dinlemeleri Araştırma Komisyonu üyeliklerinde bulunmuştur.

2016-2018 yılları arasında, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2021-2023 AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı Başkan Yardımcılığı 2021- 2023 AK Parti MKYK Üyesi olarak görev yapmıştır. Babası, merhum Ebubekir Çiftci 3 dönem Erciş Belediye başkanlığı ve 14 yıl Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını yürütmüştür.

Orta düzeyde İngilizce ve Almanca biliyor. Noterlik belgesi bulunmaktadır. Evli, 3 Çocuk babasıdır. 24.10.2023 tarihinde Siyasi Ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevine atanmış bulunmaktadır.