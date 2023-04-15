CHP listelerinden seçime giren Millet İttifakı Van adayları için Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Vekil adayları ittifak bileşenlerini oluşturan il başkanlıklarını ziyaret etti.

CHP listelerinden seçime giren Millet İttifakı Van adayları için Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi. CHP, Gelecek, Saadet, İYİ Parti, DEVA ve Demokrat Parti il başkanlıklarını ziyaret eden 8 vekil adayı, birliktelik mesajı verdi. Vekil adayları ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin Sıhke Caddesi üzerinde bulunan seçim ofisinin açılışına katıldı. Açılışa çok sayıda vatandaş da katılarak destek verdi.

"KİMSESİZLERİN VEKİLİ OLACAĞIZ

DEVA Partisi İl Başkanlığında konuşan Millet İttifakı milletvekilleri adaylarından Seracettin Bedirhanoğlu, "Bu toprakların acilen hukuka demokrasiye, yep yeni bir sözleşmeye ihtiyacı var. İnşallah bu sözleşmeyi hep beraber karşılayacağız. Bu kent kuşatılmıştır.

Sanayisi gelişmişlik düzeyi ve eğitimi ile Ak Parti ve HDP arasında sıkışmış durumdadır. Bu başarı bu anlamda bizim yaratacağımız yeni sözleşmenin ürünleri bu başarı ile sağlanabilir. Bu kentin makus talihini yenmek zorundayız. Bizde rozeti çıkardık bugünden sonra Deva, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti ve İYİ Parti hepinizi vekilleri bu kentin vekilleri olacağız. Bu kentte kimsesizlerin vekili olacağız" dedi.

"AVRUPA’DA FAKİR FUKARA FONU OLSA HÜKÜMET Mİ KALIR?"

Aday Ercan Çelik, "Samimi olarak söylüyorum insanların gözünün feri sönmüş, yaşama sevinci yok olmuş, inançları kalmamış bu ülkeyi bu ili kaç yıldır kim yönetiyor. Bu böyle olmaz böyle yürümez. Milyonlarca insan aç perişan, Bir tarafta saray bir tarafta akşama tencereden ne kaynatılacağını düşünüyor. Türkiye’de Kaymakamlık ve Valilik fakir fukara fonundan faydalanan insan sayısı yüzde 40, ya 80 milyonun 35-36 milyonu fakir fukara fonundan geçinir mi? Avrupa Amerika veya Japonya’da olsa hükümet mi kalır” dedi.

"FARKLI DÜŞÜNCELERİN BİR ARAYA GELMESİ DEMOKRASİDİR"

Aday Aziz Örek, "Farsların bir atasözü “bin dost azdır bir düşman çoktur derler. Bugün çok farklı partilerin bir araya gelebilmesi emin olun bir partinin tek başına yüzde 50-60 almasından çok daha evladır ve kıymetlidir. Farklı düşünceden insanların bir araya gelmesi biz hep demokrasi deriz ya demokrasinin en güzel örneği budur. Bir araya gelebilmektir" diye konuştu.

"20 YILDIR DİRENİYORUZ"

Muhlis Orhan, "Musa Anter şiirinde Kekik, reyhan ve kaçak tütün kokusu taşırdı rüzgar, toprak damlı evlerin yüksek küçük pencerelerinden. köpek ulumaları karışırdı geceye. Kapılar kırılırdı talan edilirdi sevdalar ve bize direnmek kalırdı yaşamın bir diğer adı direnmektir. Ne olursa olsun son 20 yıldır kendi çapımızda bu düzene karşı direnmeye çalıştık" dedi.

"KADINLARIN SESİ OLACAĞIZ"

Meral Ayhan ise, "Bireyi kadın yetiştiriyor. Toplumu da kadın yetiştirdiği için bunda bize çok düşen görev var. Biz seçilirsek kadınların sesi olacağız. İnşallah hep beraber bunu başaracağız" diyerek sözlerine son verdi.

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