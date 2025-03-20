Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında 2025 yılının ikinci toplantısını bugün Beştepe’de gerçekleştirecek. Yoğun bir gündemle toplanacak olan Kurul, Türkiye’nin güvenliğine dair kritik konuları masaya yatıracak.

Terörsüz Türkiye Süreci İlk Sırada

Toplantının ana gündem maddesi, “Terörsüz Türkiye” hedefiyle yürütülen çalışmalar olacak. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla köşeye sıkışan PKK terör örgütüne İmralı’dan gelen “kendini feshetme” çağrısı ve bu çağrının ardından yaşanan gelişmeler detaylı bir şekilde ele alınacak. Türkiye’nin kırmızı çizgisi net: Örgütün tüm uzantılarıyla silah bırakması. MGK, sahadan gelen askeri ve istihbari raporları inceleyerek, operasyonların kesintisiz sürmesi ve sürecin oyalamalara mahal verilmeden sonuçlandırılması için atılacak adımları belirleyecek.

Suriye Temasları Mercek Altında

Türkiye’nin bölgede barış ve istikrar talebi doğrultusunda, Suriye konusu da MGK’nın önemli başlıklarından biri olacak. Şam yönetimi ile SDG arasındaki mutabakatın yansımaları değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, geçtiğimiz hafta Suriye’de gerçekleştirdikleri temaslara dair Kurul’a kapsamlı bilgi verecek. Türkiye’nin Suriye’deki gelişmelere yönelik tutumu ve bir sonraki adımlar bu görüşmelerde netleşecek.

İşgalci İsrail’in Gazze’deki Katliamları

MGK gündeminde, işgalci İsrail’in ateşkesi hiçe sayarak Gazze’de sürdürdüğü saldırılar da yer alacak. Filistin’de katliamların durdurulması ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen diplomasi çabaları masaya yatırılacak. Türkiye’nin bu konudaki kararlı duruşu bir kez daha vurgulanacak.

Avrupa, Rusya-Ukrayna ve Kıbrıs da Masada

Toplantıda, Avrupa ile güvenlik mimarisini güçlendirme odaklı artan temaslar, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın bölgeye etkileri ve Kıbrıs’taki son gelişmeler de görüşülecek. Türkiye’nin ulusal çıkarlarını koruma ve bölgesel istikrarı sağlama hedefi doğrultusunda atılacak adımlar karara bağlanacak.

MGK toplantısı, Türkiye’nin iç ve dış güvenliğine dair kritik kararların alındığı bir platform olarak dikkatle takip ediliyor. Toplantı sonrası yapılacak açıklama, gündem maddelerine dair önemli ipuçları sunacak.