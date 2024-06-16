Hem dini bir görev hem de hayatta olmayan akrabaya duyulan bir vefa örneği olan kabir ziyaretlerinde okunması gereken mezar duası nedir? Bu sorunun yanıtını ve mezarlıkta okunacak dua olan Kabir Duası'nın Türkçe mealini sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz. İşte Peygamber Efendimizin Kabir Duası'nın okunuşu ve anlamı.

Kabir Ziyaretinde Okunacak Dualar

Kabir duası, dinimizde önemli bir yeri olan mezar ziyaretlerinde okunan dualardan biridir. Hayatını kaybetmiş kişinin yakınları kabir ziyaretlerinde dini görevlerini yerine getirmek istediklerinde mezarlığa girerken okunacak dua nedir merak etmektedirler. İşte, siz değerli okurlarımız için kabir ziyaretlerinde okunması gereken mezar duaları hakkında bilgiler:

Yasin Suresi, Bakara Suresi'nin Başı ve Sonu, Fatiha Suresi, İhlâs Suresi, Tebareke ve Tekasür Sureleri

Bu sureler, ölmüş yakının ruhu için okunarak hediye edilebilir. Peygamber Efendimiz (sav), kabir ziyaretlerinde Mülk Suresi'ni okunmasını tavsiye etmiştir.

Hadisi Şerifte Peygamber Efendimizin (sav) Buyurduğu Dua

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (sav), ümmetine kabir ziyaretlerinde şu duayı okumalarını buyurmuştur: "Allahümme inni es'elüke-bi-hurmet-i Muhammed aleyhisselam en la tü'azzibe hazelmeyyit." Türkçe anlamı: "Allah'ım, Muhammed aleyhisselam'ın hürmetine senden bu meyyitin azabını kaldırmanı dilerim."

Peygamber Efendimizin Kabir Duası

Büreyde Bin Husayb (r.a)'nın rivayetine göre, Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (sav)'in Ashab-ı Kiram'a kabir ziyaretlerinde şu duayı okumalarını buyurmuştur: "Esselamü aleyküm ehled diyarı minel-müminin. Ve inna inşaallahu biküm lahikün. Es'elüllahe lena ve lekümü'l afiyeh." Türkçe anlamı: "Selam size, ey bu diyarın mümin ve Müslim halkı! İnşallah yakında biz de aranıza katılacağız. Allah'ın bizi de sizi de bağışlamasını dilerim."

Bu dualar, kabir ziyaretlerinde okuyarak hem dini görevlerinizi yerine getirebilir hem de vefat etmiş yakınlarınıza manevi destek sağlayabilirsiniz. Unutmayın, kabir ziyareti sadece bir vefa örneği değil, aynı zamanda ahiret gerçeğini hatırlatan önemli bir eylemdir.