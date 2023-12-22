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Wanhaber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Van için 3 uyarı yaptı. Buzlanma ve don ile çığ tehlikesi uyarısında bulunan Meteoroloji, bir uyarıyı da kuvvetli yağış için yaptı.

Meteoroloji tarafından paylaşılan bilgide; “Bölge genelinde havanın çok bulutlu olması, bu sabah saatlerinden itibaren Muş, Bitlis ve Hakkâri illeri ile Van'ın güney ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışlı geçmesi beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis olması tahmin edilmektedir” denildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesinin beklendiğini bildiren Meteoroloji, rüzgârın güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

BUZLANMA VE DON UYARISI:

Meteoroloji, buzlanma ve don uyarısında bulunarak, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” diye kaydetti.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Çığ tehlikesine de işaret eden Meteoroloji; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir uyarıyı da kuvvetli yağış için yaptı ve şu ifadelere yer verdi; “Kuvvetli yağışlara bağlı olarak ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar, görüş mesafesinde azalma, eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”