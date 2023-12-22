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Van Spor FK Eski Asbaşkanı Erol Temel, Van Spor'a talip olduklarını söyledi. Kalabalık iş insanlarından oluşan bir ekip ile Van Spor'a talip olduklarını belirten Temel, "Van Spor FK Başkanı Sayın Feyat Kıyak geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış, görevi devretmeye hazır olduğunu belirtmişti. Kıyak'ın devir çağrısının ardından ben ve iş insanı arkadaşlarımız bir araya gelerek Van Spor'umuzu sahipsiz bırakmamak adına göreve talip olduğumuzu bildirdik” dedi.

“VAN’A VEFA BORCUMUZ VAR”

Farklı illerdeki iş insanları ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Temel; “İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Van'da bulunan bir birinden değerli iş insanı arkadaşlarımızla görüşmeler yapıp Van Spor'a talip olduk. Bizlerin ekonomik olarak bir sıkıntısı yok, parasız bu iş olmaz. Bizim Van'a vefa borcumuz var, Van Spor'u şampiyon yapıp bu borcumuzu ödemek istiyoruz” vurgusu yaptı.

“20 KİŞİLİK GÜÇLÜ EKİPLE KULÜBÜ DEVRALMAYA TALİBİZ”

Güçlü bir ekiple yola çıkacaklarını belirten Erol Temel; “20 kişilik güçlü ekip, profesyonel kadro, kurumsal bir yapı ile kulübü devralmaya talibiz. Biz şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ile geliyoruz. Sayın Kıyak'a buradan sesleniyorum. Sayın Kıyak, yaptığın çağrında samimi isen Bursaspor maçı sonrası devir yapalım. Bizlerin zamanı yok, biran evvel devre arası kamp sürecini başlatmamız lazım.

En az 1. Lig ayarında bir teknik direktör ve takıma yapacağımız nokta takviyeler ile sezona başlamak istiyoruz. Biz Van Spor'u hak ettiği yere getirmek için canla başla mücadele vermeye hazırız. Sayın Kıyak da samimi ve hazır ise Van Spor'da yeni bir dönemi başlatacağız" ifadelerine yer verdi.