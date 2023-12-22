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Benzin zammı ve motorin zammı haberleri gelmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatları da değişiyor. Benzinin litresine 1 lira 46 kuruşluk zammın ardından motorinde de fiyat artışı gerçekleşti. Mazot fiyatlarındaki değişiklik dün gece tabelalara yansıdı.

Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına da 1 lira 61 kuruş zam yapıldı.

İNDİRİM GELMİŞTİ

7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi ile motorin fiyatlarına 1 lira 30 kuruşluk indirim uygulandı. Ardından 8 Aralık itibaren 88 kuruşluk bir indirim daha yapıldı. Motorine gelen indirimlerin ardından benzine de 1 lira 65 kuruş indirim gelmişti.



