Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: 11 il için sarı kod verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava tahmin raporunu yayınladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, sıcaklıkların batı kesimlerde 2 ila 4 artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Sarı kodlu uyarı yayınlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Ağrı, Bitlis, Hakkari, Siirt, Batman, Iğdır, Bingöl, Diyarbakır, Muş, Van ve Şırnak için sarı kodlu uyarı yayınladı.

Tedbirli olunması çağrısı yapıldı

Yağışların; Bitlis, Şırnak, Hakkari, Siirt ve Batman çevreleri Van’ın güney, Diyarbakır’ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Ensonhaber