Wanhaber – Özel

Son günlerde yağışlı ve rüzgarlı havanın etkisi altında olan Van’da bugün de hava çok bulutlu ve aralıklarla yağışlı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Van, Muş ve Bitlis çevrelerinde zaman zaman kuvvetli yağış olabileceğini bildirerek, dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada; “Yapılan son değerlendirmeler göre, Van, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Doğu Anadolu Bölgesinin parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken, yağışların Malatya çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Tunceli, Erzincan, Muş, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Van, Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiği aktarıldı.

Ömer Bildik