Mersinli çevre aktivisti ve amatör bisikletçi, Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’ndeki kirlilik ve çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla başlattığı "Van Gölü İçin Pedal Çevir" turunu başarıyla tamamladı.

Van Gölü kıyısında basın mensuplarına açıklama yapan bisikletçi Uğur Özellik, "Bu göl sadece Van’ın değil, tüm Türkiye’nin doğal mirasıdır. Ancak ciddi bir kirlilik tehdidi altında. Bu tura başlarken hedefim, tek başıma da olsa Van Gölü’nün sesini duyurmak, yetkilileri ve halkı harekete geçmeye çağırmaktı" dedi.