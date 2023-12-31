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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yürütülmekte olan Dijital Türk Lirası Projesi’nin birinci faz çalışmaları kapsamında, yapılan testler sonucu elde edilen bulguların geniş kapsamlı bir değerlendirme raporu ile paylaşılacağı duyurulmuştu.

Birinci faz pilot test çalışmaları çerçevesinde belirli lokasyonlarda pilot uygulama testlerinin gerçekleştirilmesi ve testler sonucunda kullanıcı deneyimi ile sistem performansının ölçülmesini sağladı. Değerlendirme Raporu ile TCMB bünyesinde gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarının ve Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu paydaşlarıyla birlikte yürütülen birinci fazın bulguları ile projede benimsenen yaklaşımlar paylaşıldı.

Raporda, Merkez Bankası Dijital Parası, dijitalleşmenin doğal bir sonucu olarak birçok ülkenin gündemine halihazırda girmiş bulunmaktadır. İlerleyen dönemlerde dijital paraların tedavüle girmesi için, ihtiyacın ve uygun zeminin oluşması mümkün görüldüğüne dikkati çekildi.

Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi başlatılmış ve projenin birinci fazı kapsamında, dijital Türk lirasının kullanım senaryolarına ve mimarisine dair gereksinimler belirlenerek teknolojik boyuttaki çalışmalara odaklanıldığına vurgu yapılarak, "Benimsenen modülerlik anlayışı ile herhangi bir teknolojiye bağımlı kalınmaması hedeflenmektedir. Birinci faz kapsamında, Dijital Türk Lirası İş birliği Platformu katılımcılarıyla Faz-1 Dijital Türk Lirası Sistemi hazırlanmıştır. Dijital Türk Lirası Sisteminde yer alan sistem işleticileri ve test katılımcısı kullanıcılar için finansal işlemlerde kullanılmak üzere dijital kimlikler oluşturulmuştur. Pilot test kullanıcılarının dijital cüzdan aracılığıyla farklı seviyelerde kimlik doğrulaması yapabilmesi, belgelerini saklaması ve finansal işlemlerinde kullanması sağlanmıştır" denildi.

Dijital para kapsamındaki dijital kimlik kullanımları da belirlenen tercihlere uygun olarak geliştirileceğinin altı çizilen raporda, "Dijital Türk lirasının hayata geçirilmesinin yakın, orta ve uzun dönem etkileri, dijital paranın mimarisine, tasarımına ve uygulanacak politikalara bağlı olarak değişkenlik gösterebilecektir. Tasarımın, gereksinimlere dinamik olarak cevap veren bir yapıda olması hedeflenmektedir. İlerleyen fazlarda, dijital Türk lirası gereksinimlerini karşılayacak yüksek performans ve birlikte çalışabilirlik konularında çalışmalara devam edilecektir" ifadeleri yer aldı.