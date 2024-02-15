TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Buna göre, 9 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 172 milyon dolar azalışla 86 milyar 366 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 2 Şubat'ta 86 milyar 538 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 344 milyon dolar azalışla 48 milyar 905 milyon dolardan 48 milyar 561 milyon dolara indi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 9 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 517 milyon dolar düşüşle 135 milyar 444 milyon dolardan 134 milyar 927 milyon dolara geriledi.

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ocakta 133,9 milyar dolar oldu

Ocak 2024 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verilerini de açıkladı.

Buna göre, Bankanın resmi rezerv varlıkları ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 5 azalarak 133,9 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 8,4 azalarak 78 milyar dolara düşerken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 0,4 artarak 48,4 milyar dolara yükseldi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalarak 50,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 42,1 milyar doları anapara, 8,6 milyar doları faizden oluştu.

Aynı dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 73,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 17,6 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülükler (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalarak 50,2 milyar dolara geriledi.