Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında bugün toplanıyor.

Yılın dokuzuncu faiz kararı, saat 14.00’te açıklanacak.

Banka, politika faizini en son mart ayında yüzde 50’ye çıkarmış ve 5 aydır bu seviyede sabit bırakmıştı.

GÖRÜŞLER FAİZİN SABİT KALMASI YÖNÜNDE

Ekonomist Volkan Dükkancık, bu ay da Merkez Bankası'nın faizi sabit tutacağını düşündüğünü söyleyerek, "Piyasanın önemli bir çoğunluğu da bu noktada bir görüş birliğinde." dedi.

"SIKI DURUŞUN MEYVELERİNİ TOPLAMAYA BAŞLIYORUZ"

Uzmanlar alınan kararların etkisinin görülmeye başladığı görüşünde. Dükkancık da değerlendirmesini şu sözlerle aktardı:

"Yavaş yavaş bu sıkı duruşun meyvelerini toplamaya başlıyoruz. Çok önemli seviyelere geldik. Önemli adımlar atıldı. Bunların karşılığını görmek için bir iki ay daha Merkez Bankası'nın mevcudunu koruyacağını tahmin ediyorum."

KARAR METNİNDE HANGİ MESAJLARIN YER ALMASI BEKLENİYOR?

Ekonomist Dükkancık, "Sıkı duruşu kararlılıkla sürdürecekleri mesajının geleceğini, esas değişikliğin ekim toplantısında geleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.